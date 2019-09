Ingredienti:

– 1 L Mosto già ridotto

– 100g di amido

– Noci/Mandorle

– Cannella in polvere

Preparazione:

Riscaldare l’amido per pochi secondi a fuoco lento e poco alla volta aggiungere il mosto. Una volta arrivato ad ebollizione, spegnere il fuoco ed aggiungere noci o mandorle. Ancora caldo, servirlo in piatti, o fatelo raffreddare in delle formine. Infine una spolverata di cannella. attendere che si raffreddi. Ed è pronta la vostra mostarda!

Articolo tratto da Enocantina