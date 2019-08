PER OLTRE 70 ANNI, NEL SITO E' STATO OSPITATO L'EVENTO INTERSETTORIALE PIU' IMPORTANTE DA BARI IN GIU'

Agosto in Fiera a Messina 2019: la manifestazione si svolgerà (a partire dal pomeriggio di oggi 7 agosto) all’interno del Quartiere Fieristico, una location storica che per oltre 70 edizioni ha ospitato l’evento intersettoriale più partecipato da Bari in giù. Negli anni, la globalizzazione e l’avvento di internet hanno reso vani gli sforzi degli organizzatori definendo un nuovo standard di manifestazione che si avvicina più alla festa di popolo che non ad una vera e propria “campionaria”.

Lo spirito dell’iniziativa (che partirà il 7 agosto dal pomeriggio fino alle ore 00.30) giunta alla sua 7^ edizione, è quello di non disperdere la sentitissima tradizione agostana consentendo agli operatori di sviluppare il proprio business grazie agli oltre 100.000 visitatori che, ogni anno, affollano gli spazi offerti dall’organizzazione. Le numerose concomitanze di eventi di alta attrazione (La Vara, i fuochi pirotecnici), rendono unici i giorni a cavallo di ferragosto in termini di presenze e di sviluppo commerciale ed economico. Attività di spettacolo ed animazione, sono previste nel periodo di riferimento.