Al via a Messina, la seconda parte degli spettacoli previsti nella Cittadella fieristica di viale della Libertà

CON: "AGOSTO IN... MUSICA" E "AGOSTO IN... TEATRO"

Prosegue -Agosto in… Fiera a Messina 2018-, promosso dalla Società Fratellone S.r.l. di Claudio Prestopino, possibile grazie ad una proficua sinergia tra istituzioni e privati, con il patrocinio di: “Autorità Portale, Comune di Messina e Città Metropolitana”.

Il 22 agosto, ci sarà il via gli spettacoli con un nutrito cartellone (per tutti i gusti), presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, per evidenziare quella che sarà l’animazione prevista nella Cittadella fieristica fino alla fine del mese. Lo spazio ora, sarà per “Fieri di Essere”, mentre da martedì 21 protagonista diventerà lo sport, vista una unità d’intenti con il Coni.

Claudio Prestopino ha riferito: “prezioso inoltre il supporto di Gigi Spedale per Latitudini e Alessandro Blanco per la Cooperativa Sinfonietta Messina, organizzatori del cartellone di musica e teatro, dell’Amministrazione per la pronta risposta e dell’Autorità Portuale”.

L’assessora Dafne Musolino, presente all’evento ha sottolineato: per il Comune di Messina è stato un piacere aver dato il patrocinio a questa manifestazione, con un supporto in termini di servizi che dimostra la nostra volontà di esserci. Malgrado sia ridimensionata rispetto al passato, la manifestazione è attesa e apprezzata dalla città, che ha voglia di eventi da vivere in spazi di aggregazione di cui si avverte l’esigenza”.

Per far rivivere questa parte importante della Città, ricca di storia, da oggi e per dieci giorni si terrà “SportinFiera”, una iniziativa portata avanti in modo sinergico con il delegato provinciale del Coni, Alessandro Arcigli.

Il ricco programma è stato illustrato da Francesco Giorgio e prevede: “il 21 agosto, baskin rivolto a giovani sia disabili che normodotati gli consente di confrontarsi insieme, successivamente pallacanestro e badminton, il 22 agosto judo, karate e atletica leggera, dal 23 al 26 il tennistavolo, il 25 agosto spazio a rugby, danza e soft-air, il 27 agosto pallamano, il 28 agosto fitness e tennis, il 29 pattinaggio a rotelle, il 30 agosto ciclismo e mountain-bike”.

Da mercoledì 22 agosto, ci sarà la partenza di: “Agosto in… Musica & Agosto in… Teatro, con la previsione di appuntamenti di spessore, curati da Gigi Spedale (presidente della rete di drammaturgia siciliana Latitudini) per la parte riguardante la teatralità e da Alessandro Blanco, Antonino Cicero, Giancarlo Parisi (della Cooperativa Sinfonietta Messina), che cureranno il progetto musicale”.

Questo, il programma:

Dal 22 al 30 agosto “Agosto in… Musica” & “Agosto in… Teatro”;

22 agosto – Tango Mood – Quartetto Atipico & Federico Pierro;

23 agosto – Viva Modugno – Quintetto Atipico e Riccardo Pirrone;

24 agosto – EbbaneSiS in “Serenvivity”;

25 agosto – Enrico Lo Verso “Uno Nessuno Centomila”;

26 agosto – “Kamikaze” Lucio Dalla Tribute;

27 agosto – “Senza Rete”, Omaggio a Mina con le Glorius Quartet;

28 agosto – “Aria di Faber, Orchestra Sinfonietta & Giancarlo Parisi;

29 agosto – Dario De Luca “Va pensiero che io ancora ti copro le spalle”, compagnia Scena Verticale;

30 agosto – ActorGym “7 minuti”.