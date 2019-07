Ancora grandi eventi con il “Summer Cultural Festival” nel suggestivo sito di “Villa Melania Cultural reFactory” a Pistunina a Messina. Domenica 28 Luglio alle 20.30 l’esibizione dal vivo nella splendida terrazza di Villa Melania degli Shaker Duo, una formazione musicale che “shakera” la musica jazz attraverso un repertorio unico ed elegante, senza rinunciare alla versatilità. Gli Shaker Duo, Isabella Molonia voce e Gabriele D’arrigo pianoforte e tastiere, nascono nel 2017 con l’obiettivo di creare atmosfere musicali inedite attraverso l’originalità degli arrangiamenti. Il loro repertorio spazia dal jazz al pop, passando attraverso la musica d’autore. Isabella Molonia ha studiato canto moderno presso l’Accademia musicale di canto moderno di Reggio Calabria, ha in seguito approfondito lo studio del jazz diplomandosi in canto jazz presso il Conservatorio A. Corelli. Ha conseguito successivamente una laurea magistrale in Discipline musicali indirizzo Interpretativo-Compositivo Jazz presso il Conservatorio A. Corelli. Ha inoltre frequentato stage e seminari nazionali in canto moderno e jazz. Attiva nel territorio siciliano e calabrese si esibisce in diverse formazioni pop e jazz. Collabora da anni anche con l’Associazione musicale Ars Nova Messina in qualità di artista e vocal coach. La stessa è inoltre giornalista pubblicista ha una laurea triennale in Scienze della Comunicazione e una laurea specialistica in Metodi e linguaggi del giornalismo presso l’Università di Messina.

Gabriele D'arrigo è diplomato in pianoforte classico presso il Conservatorio A. Corelli e ha affinato lo studio musicale frequentando seminari jazz in giro per l'Italia. Si esibisce da tempo nel territorio siciliano in gruppi pop e jazz. Gabriele D'arrigo ha inoltre una laurea in Economia bancaria è abilitato all'insegnamento e attualmente è docente di Diritto ed Economia nelle scuole superiori. Gli Shaker Duo, tengono concerti in tutta la Sicilia all'interno di manifestazioni locali ed eventi privati e collaborano anche con l'Associazione musicale Ars Nova Messina. Oltre alla visite prima del concerto sarà possibile gustare un aperitivo a Villa Melania Cultural reFactory con pane cunsatu e vino dell'azienda biologica Villarè.