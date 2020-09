Arriva a Messina…, la PFM con il TVB – The Very Best Tour

Uno degli eventi più attesi è in programma sabato 3 ottobre alle ore 21.30 con il concerto della PFM – Premiata Forneria Marconi che porterà sul palco dell’Arena il “TVB – The Very Best Tour”.

La storica band presenterà i più grandi successi estratti dal vastissimo repertorio della lunga carriera, dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi.

“TVB – The Very Best Tour” vedrà sul palco questa formazione: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino e chitarra acustica), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Alberto Bravin (voce, tastiere, chitarra), Eugenio Mori (batteria e percussioni).

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1971), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale che mantiene tutt’oggi.

Nata nel 1970 (discograficamente nel 1971), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale che mantiene tutt’oggi. Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the Year” ai Prog Music Awards UK.

Questo concerto è organizzato dall’agenzia Euphonya Management di Dario Grasso.

Prevendite: TicketOne – Postoriservato.it