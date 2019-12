Capodanno 2020 a Palermo: piazza Giulio Cesare… Mario Biondi e Babil on Suite, con la conduzione di Filippo Marsala – diretta radio e dj set di RGS Radio Giornale di Sicilia

La città di Palermo darà il benvenuto al nuovo anno con una grande festa che vedrà coinvolti due principali luoghi: piazza Giulio Cesare e l’area antistante il Giardino Peppino Impastato di San Giovanni Apostolo, regalando due grandi spettacoli per celebrare il 2020 all’insegna della festa, della condivisione e del buon augurio.

Grandi artisti, amati dal grande pubblico e generazioni diverse, nomi della musica e dell’intrattenimento per divertire, coinvolgere, intrattenere. Musica dal vivo, dirette radio, dj set after live, intrattenimento. Per festeggiare due volte il Capodanno! Grazie al Comune di Palermo Assessorato alla Culture, con l’organizzazione di Puntoeacapo Concerti e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. La scelta è stata motivata anche dall’aver proposto artisti di analogo spessore per le due piazze.

“Ci aspettiamo non una ma due splendide feste di piazza – hanno detto il Sindaco e l’assessore Darawsha – per iniziare al meglio il nuovo anno all’insegna di una città viva e vitale dal centro alle periferie”.

In piazza Giulio Cesare sarà protagonista una delle più belle voci soul contemporanee Mario Biondi: il crooner catanese si potrebbe definire “Il soul della Sicilia”, è l’unico rappresentante italiano al mondo di questo genere. Nel 2016 ha festeggiato 10 anni di carriera con un best of di grandi successi che riproporrà dal vivo accompagnato da una band d’eccezione.

A scaldare il palco della piazza una delle band siciliane più amate per la contaminazione di sonorità dal sapore internazionale: i Babil on Suite, l’incontro di personalità estroverse e peculiari, una contaminazione di sonorità tra elettro swing e funky rap. Il tutto, con la conduzione di Filippo Marsala, tra gli speaker e i conduttori siciliani che hanno maggior fama in Italia.

La festa sarà raccontata in diretta radio dalla squadra di RGS (Radio Giornale di Sicilia) che regalerà musica, intrattenimento e il dj set after live. Nell’area antistante il GIARDINO “Giuseppe Impastato” di San Giovanni Apostolo… grande festa e divertimento con Nino Frassica & Los Plaggers Band: l’amatissimo attore sarà accompagnato dalla band formata da sei formidabili musicisti, il cui nome è la fusione tra Platters e plagio. Lo show sarà un originalissimo e coinvolgente “concertocabaret”. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Sul palco arriverà anche la band icona della Sicilia “Lello Analfino & Tinturia” che farà cantare e ballare portando ironia, protesta e voglia di normalità: i loro più grandi successi di oltre vent’anni di carriera con tanta sperimentazione e voglia di divertirsi e divertire il pubblico. In puro stile “made in Sicily”. A fare gli onori di casa sarà la brava conduttrice palermitana Eliana Chiavetta, volto noto della tv siciliana, speaker radiofonica.

La festa sarà raccontata in diretta radio dalla squadra di RADIO ACTION che regalerà musica, intrattenimento e il dj set after live.

INFO VIABILITÀ – PIAZZA GIULIO CESARE – CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE

Dalle ore 14 del 29/12/19 alle ore 16 dell’1/01/20 per il tratto iniziale di via Roma, lato piazza Giulio Cesare, per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco: la circolazione in via Roma, in direzione piazza Giulio Cesare, sarà a carattere locale e riservata per lo più ai residenti, per raggiungere le proprie abitazioni. L’ultima traversa utile per svoltare a sinistra, provenendo da via Cavour sarà via Malta.

Divieto di sosta sui due lati gi ogni carreggiata o sull’intera area, con rimozione coatta dalle ore 7 del 31/12/19 fino alle ore 7 dell’1/01/20 e comunque fino a cessate esigenze nelle vie e piazze indicate nell’allegato “Piazza Giulio Cesare”.

QUARTIERE S. GIOVANNI APOSTOLO – CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE

Dalle ore 7.00 del 31/12/19 alle re 7.00 dell’1/01/20

Divieto di sosta sui due lati di ogni carreggiata o sull’intera area, con rimozione coatta, nelle seguenti vie:

· via Filippo Paladini (tratto compreso tra Viale Michelangelo e Largo Blasco);

· via Calandrucci (intero tratto);

· via Barisano da Trani (tratto compreso tra via Paladini e via Barba);

· via Filippo Liardo (intero tratto).

L’intera area indicata nell’allegato “San Giovanni Apostolo” sarà chiusa al transito, con la collocazione del tipo new jersey, ove richiesto dalla Questura a partire dalle ore 14 del 31/12/19.