Caronte&Tourist, Smart Waves 2020: Lusinghiero successo di condivisioni e contatti per la edizione speciale della rassegna musicale

Decisamente lusinghiero il successo di condivisioni e contatti per Smart Waves, edizione speciale 2020 e versione digitale di “Onde Sonore”, la nota rassegna di musica e intrattenimento organizzata in prossimità delle feste di Natale per fini benefici da Caronte&Tourist. Quest’anno, causa pandemia, gli organizzatori hanno dovuto rinunciare alla solita suggestiva location, il salone della nave ammiraglia in navigazione nello Stretto, e sbarcare sulla terraferma, al Teatro dei 3 Mestieri, una sede altrettanto suggestiva e fortemente evocativa in quanto narrazione della passione di due giovani visionari decisi a scommettere sulla cultura e sulla periferia peloritana meno a la page.

Niente pubblico, dunque, ma una diretta streaming che è stata condivisa e rilanciata per più di cento volte da singoli utenti e dalle pagine Facebook delle più importanti testate ed emittenti locali e regionali, per un totale, a oggi, di quasi ottomila visualizzazioni. Tutti uniti per uno scopo: sostenere la Comunità di Sant’Egidio. Anche in questo caso i dati sono incoraggianti, anche se non ancora definitivi; infatti, per la comunità, i canali di donazione dedicati saranno aperti fino al 28 dicembre.

Si potrà contribuire alla causa tramite SMS scrivendo “Onde Sonore” al numero 45586, attraverso la raccolta fondi Facebook (https://www.facebook.com/donate/854787852003365/?fundraiser_source=external_url), oltre che con le modalità tradizionali di contribuzione, ovvero attraverso bonifico bancario e conto corrente postale. Contestualmente, lo spettacolo sarà ancora fruibile sulle pagine Facebook ufficiali del Gruppo Caronte&Tourist, della Comunità di Sant’Egidio e della tv mediapartner RTP, oltre che dai canali che hanno scelto volontariamente di condividere il contenuto per sostenere la causa e la qualità artistica del prodotto.

Aspetto, quest’ultimo, non trascurabile: in un anno in cui il mondo dello spettacolo non ha potuto fisicamente esprimersi sui palchi – generando così delle difficoltà nel settore – Caronte&Tourist ha deciso di continuare a sostenere l’arte e di cogliere le opportunità del digitale rilanciando Onde Sonore in una modalità ancora più ampia, inclusiva e, appunto, smart.