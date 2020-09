Cinque concerti con interpreti di grande livello, due film di grande successo anticipati da una performance musicale al pianoforte che diventerà evento nell’evento. Teatro dell’iniziativa lo sbarcadero della passeggiata a mare e il Marina del Nettuno. Sette spettacoli terranno compagnia ai messinesi che vorranno unirsi dal 9 settembre al 10 ottobre.

Ogni spettacolo, fissato per le 20,30 sarà anticipato da un aperitivo alle 20,00 che sarà compreso nel prezzo del biglietto.

Il cartellone degli eventi organizzati dal Marina del Nettuno Yachting club, con la collaborazione del Conservatorio Corelli di Messina e della Messina Film Commission, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Autorità di Sistema di Messina, sponsor tecnico il gruppo editoriale Ses con Rtp e Tgs, è stato illustrato dai soggetti coinvolti al Marina del Nettuno.

Presenti: Ivo Blandina, presidente della Comet, che gestisce il Marina del Nettuno; Giuseppe Ministeri presidente del Conservatorio Corelli di Messina; Ninni Averna, direttore del conservatorio Corelli di Messina; Davide Scimone rappresentante di Messina Film Commission; Cristiana Laurà rappresentante dell’Autorità di Sistema di Messina; Enzo Caruso, assessore comunale alla Cultura; Tina Berenato Project Manager e Comunicazione. La scelta della location è di facile lettura. L’affaccio sul mare è di una bellezza mozzafiato e come tutta la “gente di mare” la gente di Messina vive un rapporto strettissimo, quasi simbiotico con il suo mare. A bordo delle navi traghetto o dall’oblò di un aereo vedere lo Stretto significa “tornare a casa” e allontanarsene anche per poco profuma sempre di nostalgia. La passeggiata a mare è uno di questi, un lungo spazio attrezzato sul waterfront del centro cittadino, con bellissima vista sul porto e sulla colonna votiva della Madonna della Lettera, posta sulla punta della falce, un panorama mozzafiato in una delle zone più belle della città.

In prossimità della Batteria Masotto troviamo una scalinata semicircolare molto bella che conduce allo Sbarcadero e al molo sottostante, attualmente inutilizzato. La felice riuscita di eventi organizzati negli anni scorsi e l’entusiasmo con cui il pubblico ha risposto, hanno spinto il Marina del Nettuno e gli altri attori coinvolti a progettare una programmazione di musica e cinema più lunga, allestendo adeguatamente lo spazio dal punto di vista tecnico e funzionale.

IL PROGRAMMA COMPLETO: