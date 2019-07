Consegnati ieri sera al Teatro Antico di Taormina, i Tao Awards 2019 di Taomoda

Ieri sera al Teatro Antico di Taormina sono stati consegnati i Premi del Tao Awards 2019, di Taomoda, la manifestazione ideata venti anni fa dalla giornalista Agata Patrizia Saccone. L’evento è stato presentato da Beppe Convertini e Cinzia Malvini. A ricevere il Premio per la categoria attori, è stata Serena Autieri.

Ecco gli altri premiati, che già erano stati resi noti in conferenza stampa: “Brunello Cucinelli (imprenditore insignito del Tao Award Excellence), Carla Sozzani (fondatrice della Galleria 10 Corso Como), Paolo Gerani (Iceberg), Alberto Zambelli (Tao Award per la moda), Diego Dossola e Viola Baragiola (Ultrachic), Maison Curiel (haute couture), Beppe Angiolini (per la valorizzazione dei siti storico-culturali attraverso la moda), Francesco Tombolini (presidente di Camera Buyer Moda Italia); Francesco Librizzi (direttore artistico di Fontana Arte per il design), Giovanni Audiffredi (direttore di GQ Italia per il giornalismo), Luca Lanzoni (digital fashion director di Hearst), Franco Fatone (giornalista di moda del Tg2), Arturo Delle Donne (per la fotografia) e Vera Slepoj (per la cultura)”.

Ad allietare lo spettacolo, ci ha pensato con le sue note il jazzista di fama internazionale Francesco Cafiso facendo vibrare il suo sax. Durante la settimana dedicata all’iniziativa si è esplorata la tradizione sartoriale con la partecipazione di Lemmi Perugia, dando spazio alla illustrazione dell’estro artistico di Dior e Ferrè, il tutto sostenuto da un pubblico che ha mostrato di gradire il programma proposto affollando Palazzo Ciampoli per ammirare la mostra -Contemporary Art Fashion Design-, exhibition che ha ospitato le firme del Contemporary Ellementi, Belle Vie, PescePazzo, Ara Lumiere, Salvatore Cusimano e Suprema Venezia, quest’ultima legata al progetto condiviso con il fotografo Arturo Delle Donne e la sua mostra -Il mare non ha paese-. Tra le opere messe in scena nel medievale Palazzo taorminese, anche un impianto dell’artista cinese Chen Li per Xerjoff. A patrocinare Taomoda, tra gli altri vi sono la Regione siciliana, Camera Nazionale della Moda Italiana e ENIT.