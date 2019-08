Dal 7 al 19 agosto a Salina: sull’isola delle Eolie, tornano i “Concerti al Tramonto”

Gigi D’Alessio, Lo Stato Sociale (Lodo & Carota in acustico), Ron, Paolo Rossi ed Edoardo Vianello saranno i protagonisti della XII edizione dei “Concerti al Tramonto” in programma dal 7 al 19 agosto nel Giardino Ravesi dell’Hotel Ravesi di Malfa nell’isola di Salina. Anche quest’anno la direzione artistica è stata affidata a Syria, che, con cura e attenzione, ha selezionato un cast importante, all’insegna della varietà di proposte e di generi. «L’idea di potermi occupare della direzione artistica di una rassegna come questa mi ha sempre affascinato – racconta Syria – Quella di stare dall’altra parte, per me, è una grande scuola. Avere la possibilità di potermi dedicare agli artisti e alla loro creatività rappresenta nuova linfa vitale.

Quest’anno più che mai ho pensato a un cast che potesse abbracciare sonorità e forme di spettacolo molto diverse tra loro e che, al contempo, potesse raccontare le emozioni più distanti e affini attraverso le voci dei protagonisti: dall’allegria di Edoardo Vianello al romanticismo di Gigi D’Alessio e Ron, dall’irriverenza di Paolo Rossi all’ironia de Lo Stato Sociale». Il programma si conferma ricco di appuntamenti live con i grandi nomi italiani della musica e dello spettacolo che, come consuetudine, hanno totale libertà nella scelta del repertorio e nella modalità, trovandosi in uno spazio dedicato all’arte in cui muoversi in modo informale, dal quale scaturiscono particolari alchimie.

“Un ulteriore salto di qualità – sottolinea Giuseppe Siracusano, in rappresentanza della famiglia Siracusano – Ravesi, imprenditori e promotori dell’evento – ormai ci collochiamo nel gotha della musica italiana. Siamo davvero felici di realizzare insieme con Syria una manifestazione di respiro nazionale, prestigiosa quanto impegnativa; per noi rappresenta un omaggio a Salina, crediamo fortemente nella valorizzazione turistica e culturale delle isole Eolie e lavoriamo quotidianamente in tale direzione”.

Ad aprire la Rassegna, mercoledì 7 agosto, sarà l’energia di Edoardo Vianello che, con le sue intramontabili hit, farà ballare fino a tarda sera. Sabato 10 agosto, reduce dalla vittoria di The Voice of Italy in qualità di coach, sarà Gigi D’Alessio con la sua musica e le sue parole a creare un’atmosfera emozionante nella notte magica di San Lorenzo. Martedì13 agosto si preannuncia un concerto che si trasformerà sicuramente in una vera e propria festa. Protagonista la band de Lo Stato sociale più precisamente Lodo Guenzi & Carota in acustico. Il camaleontico Paolo Rossi, porterà la sua ironia e ficcante comicità in uno spettacolo davvero imprevedibile in programma per venerdì 16 agosto. Sulle orme di Dario Fo, Giorgio Gaber, Carlo Cecchi e Enzo Jannacci è ormai uno dei grandi maestri. A chiudere Concerti al tramonto, lunedì 19 agosto sarà Ron, uno dei cantautori più eclettici e stimati del Paese, che per l’occasione ripercorrerà i 50 anni di carriera costellata di grandi successi e con oltre 30 album all’attivo. Intanto sabato scorso si è tenuta una preview dei Concerti, un b2b assolutamente speciale: in consolle Pierpa e Syria, marito e moglie uniti anche dalla grande passione per la musica.

Pierpa (Pierpaolo Peroni) è stato dj negli anni ottanta al Piper di Roma per poi proseguire un percorso artistico trentennale al fianco dei maggiori esponenti della musica italiana; Syria non ha mai nascosto la sua grande attrazione per il djing, basti pensare al suo progetto parallelo Ayris, che nel 2009 diede vita ad un album electro-pop e diversi dj set. Dalla nu-disco alla tech-house, senza escludere edit speciali, chicche oldskool e divagazioni sul tema, divertendosi e facendo divertire pubblico e pista.