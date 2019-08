Domani 2 agosto alle ore 21.00, al Giardino Bellini di Catania tra gli appuntamenti musicali del Summer Fest: ci sarà Carl Brave

Dopo il sold out registrato a teatro, il suo ritorno a Catania era attesissimo: DOMANI VENERDI 2 AGOSTO CARL BRAVE IN CONCERTO AL GIARDINO BELLINI DI CATANIA (ore 21.00), organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con l’Università degli studi di Catania e il Comune di Catania. Il suggestivo Giardino Bellini sarà lo scenario dell’atteso live, che rientra tra gli appuntamenti del Catania Summer Fest in collaborazione con il Comune di Catania e nell’ambito della manifestazione “STUDIA CON NOI – Porte aperte Unict 2019” (che prevede una scontistica per gli studenti iscritti all’Ateneo). Grazie allo spettacolo dinamico che Carl Brave mette in scena, a una band affiatata, ai nuovi arrangiamenti dei brani e alla regia di Giancarlo Sforza, il produttore romano annuncia il NOTTI BRAVE Summer Tour (prodotto da Otr live) dove sarà accompagnato ancora una volta dalla sua band: Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna(basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba). Carl Brave prosegue il tour dopo il suo ultimo lavoro discografico “Notti Brave (After)”, anticipato dal primo singolo estratto “Posso”, cantato con Max Gazzè (DISCO di Platino). L’album è composto da sette tracce che sono il naturale sequel di “Notti Brave”, pubblicato a maggio 2018, entrato al Primo posto della classifica dei dischi più venduti e già Disco di PLATINO (certificato Fimi/GFK), mentre il brano “Fotografia”, singolo di debutto, ha ottenuto la Certificazione TRIPLO PLATINO.

// INFO BIGLIETTI // biglietti disponibili on line su ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti abituali (www.ctbox.it, www.circuitoboxofficesicilia.it, www.ciaotickets.com)

Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Catania e che fanno parte di programmi di mobilità e di scambio con l’Università nonché il personale universitario potranno acquistare il biglietto del concerto a un prezzo ridotto di €24 (incluso prevendita) esclusivamente al punto vendita Officine Culturali Piazza Dante 32 (095 7102767) e al botteghino del concerto il giorno stesso dell’evento. Sarà necessario esibire, al momento dell’acquisto, copia del tesserino di appartenenza all’Università o di altro documento attestante l’esistenza del rapporto con l’Università e di essere in regola con il versamento delle tasse universitarie.

BIO | Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un produttore e paroliere romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana.

Nel 2017 ha pubblicato “Polaroid” in coppia con Franco126. Un disco emerso rapidamente e con forza dal tam tam del web per poi entrare stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo contemporaneo. Un nuovo sound fresco e coinvolgente scaturito dall’abile produzione di Brave che ha composto tutte le basi presenti nel disco. “Polaroid” ha conquistato tutta la penisola grazie anche alle decine di concerti sold-out messi a segno tra maggio 2017 e settembre 2018. La prolifica capacità compositiva di Carl Brave è sfociata nell’esordio solista “Notti Brave” (Disco di Platino). L’album, uscito a maggio 2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane. Notti Brave è senza dubbio un disco che ha colpito nel segno, trainato dal singolo “Fotografia”(Triplo Platino) interpretato assieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin. La produzione di Brave si sposa perfettamente con i due ospiti che colorano ulteriormente il pezzo con il loro stile inconfondibile. “Fotografia” con la sua immediata freschezza e sincerità è stato tra i più trasmessi dalle radio. Molti altri sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti Brave” di Carl. Le quindici tracce dell’album vedono infatti altre collaborazioni eccellenti come Coez, Franco126, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B e Ugo Borghetti.

CHIUSURA ANTICIPATA DEL GIARDINO BELLINI… ORE 16.00:

· INGRESSO UNICO PER IL CONCERTO: VIA ETNEA;

· APERTURA CANCELLI: ORE 19;

· APERTURA BIGLIETTERIA: ORE 19;

. (disponibili biglietti in vendita al botteghino – ridotto studenti e personale UNICT);

· INIZIO SPETTACOLO: ORE 21.