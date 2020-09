E’ tutto pronto all’Arena di Villa Dante…, a Messina, per il cantante Stash che si esibirà sabato 19 settembre alle ore 21.00

E’ tutto pronto all’Arena di Villa Dante per il cantante Stash che si esibirà sabato 19 settembre alle ore 21.00. Il leader dei The Kolors si esibirà in un coinvolgente e trascinante showcase, che sarà aperto da un dj set di Alfredo Micali e Aldino.

Questo concerto è organizzato da Euphonya Management di Dario Grasso e rientra nel cartellone degli eventi del Messina Fest 2020. Il prossimo evento organizzato dall’agenzia messinese è in programma sabato 3 ottobre con la PFM – Premiata Forneria Marconi che porterà sul palco dell’Arena Villa Dante il “TVB – The Very Best Tour”. La storica band presenterà i più grandi successi estratti dal vastissimo repertorio della lunga carriera, dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi.

Il giorno dell’evento il botteghino dell’Arena Villa Dante sarà aperto dalle ore 18.00 Prevendite: TicketOne – Postoriservato.it.