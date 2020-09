E’ un evento…, organizzato quest’anno dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione di Comunità di Messina, in collaborazione con: Assifero, l’Associazione Nazionale delle Fondazioni e degli Enti Filantropici Italiani, REVES, la Rete Europea delle Città e dei Territori per l’Economia Sociale, l’Università degli Studi di Messina e l’ASP di Messina

Dal 21 al 23 settembre, al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, torna l’Horcynus Lab Festival, organizzato quest’anno dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione di Comunità di Messina, in collaborazione con: Assifero, l’Associazione Nazionale delle Fondazioni e degli Enti Filantropici Italiani, REVES, la Rete Europea delle Città e dei Territori per l’Economia Sociale, l’Università degli Studi di Messina e l’ASP di Messina.

Partecipano, fra gli altri, Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, Steni di Piazza, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Fabrizio Barca, già Ministro coesione territoriale e fondatore del Forum Diseguaglianze Diversità, Carlo Borgomeo, presidente Fondazione con il Sud, Carola Carazzone, segretario generale di Assifero, Luigi Martignetti, Segretario Generale REVES, Angelo Righetti, comitato scientifico Fondazione di Comunità di Messina, Franco Rotelli, già Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Trieste, Liliana Leone, centro studi Cevas, Vincenzo Durante, Responsabile dell’Area “Occupazione” di Invitalia, James Magowan, co-direttore ECFI, Gaetano Giunta, segretario generale della Fondazione di Comunità di Messina.

Tre giorni di incontri e seminari Tre giorni di incontri e seminari, ispirati al termine arabo Ghadaan (“Domani”) in cui si ragionerà di idee e pratiche, da realizzare o già in corso d’opera, per un modello di sviluppo più equo e sostenibile, da costruire valorizzando i territori e partnership ampie e plurali per ottenere sistemi virtuosi. L’Horcynus Lab Festival si conferma dunque come un appuntamento che pone la ricerca su nuovi paradigmi economici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la salvaguardia del pianeta a servizio di programmazioni strategiche che sostengono processi locali di cambiamento. Quest’anno, in particolare, con le sue riflessioni, supporterà l’elaborazione del Piano strategico pluriennale della Fondazione di Comunità di Messina, sempre più laboratorio territoriale di ricerca-azione di metamorfosi possibili, che verrà presentato nell’aprile 2021 al termine di un ciclo di confronti che si svilupperanno nell’arco di sei mesi e di cui Ghadaan rappresenta il primo step.

Lunedì 21 settembre, sessione del mattino

I seminari – ai quali si potrà partecipare on line – si apriranno alle 10 con la presentazione della proposta di legge sul budget di salute, alla cui ideazione la Fondazione di Comunità di Messina ha fornito un contributo importante anche grazie all’esperienza maturata con il programma Luce è Liberta, attraverso il quale 56 ex internati nell’ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto sono stati reinseriti, con progetti personalizzati, nella vita sociale e lavorativa. Liliana Leone, (centro studi Cevas), presenterà alcuni risultati della ricerca valutativa che ha accompagnato il programma di durata ventennale (2009-2029). Tali risultati sono in corso di pubblicazione sulla rivista internazionale Alter –European Journal on Disability Research. Parteciperanno, fra gli altri, Celeste D’Arrando, deputata, prima firmataria della pdl, Franco Rotelli, già Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Trieste ed ex Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia, Valentina Zafarana, deputata della Regione Siciliana, Angelo Righetti, Comitato Scientifico della Fondazione di Comunità di Messina e Kip International School. Apriranno i lavori Salvatore Cuzzocrea, Rettore dell’Università di Messina, Paolo La Paglia, Direttore Generale dell’ASP di Messina e Alessandra Calafiore, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina. Concluderà i lavori Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute.

21 settembre, sessione del pomeriggio

I lavori riprenderanno alle 14 con gli interventi di Carola Carazzone, segretario generale di Assifero (Associazione italiana delle Fondazioni e degli Enti della Filantropia istituzionale) e di James Magowan, codirettore dell’European Community Fundation Iniziative, che promuove le fondazioni comunitarie in Europa. Proseguiranno alle 15.30 con Gaetano Giunta, segretario generale della Fondazione di Comunità di Messina, che presenterà i punti fondamentali del Piano strategico della Fondazione. Alle 16 è previsto l’intervento dell’ex Ministro della Coesione Territoriale, già presidente del Comitato per le politiche territoriali dell’Ocse e fondatore del Forum Diseguaglianze Diversità Fabrizio Barca: un ragionamento sulle connessioni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu (SGDs) e le proposte del Forum DD. Subito dopo, a Fabrizio Barca verrà assegnato l’annuale premio Horcynus Orca. Alle 17 Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud, parlerà di sistemi socio-economici per lo sviluppo umano sostenibile del Sud. Dalle 17.30 alle 18.30 chiuderanno la prima giornata, discutendo di “Un futuro più gusto”: Fabrizio Barca, Michele Maria D’Ercole, Dirigente della Agenzia per la Coesione Territoriale, Luigi Martignetti, segretario generale della rete europea REVES, Stefania Mancini, vice presidente di Assifero. Seguirà la performance “Capacity”, documentario sull’omonimo progetto di riqualificazione urbana di alcune baraccopoli storiche di Messina, che ha come partner strategico la Fondazione di Comunità di Messina.

Martedì 22 settembre

Dalle 9.00 alle 16.00 Felice Scalvini e Carola Carazzone, rispettivamente presidente e segretario generale di Assifero, coordineranno un workshop dedicato alle Fondazioni di Comunità Italiane, organizzato in collaborazione con European Community Fundation Iniziative (Ecfi), Assifero e AsVis (l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Si ragionerà su perché e in che modo le Fondazioni di Comunità possono utilizzare nel proprio agire degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu (SDGs).

Mercoledì 23 settembre

“Finanza per lo sviluppo sostenibile e strumenti di assessment multicriteriali” è il tema del seminario web conclusivo della tre giorni. Nel corso dell’incontro sarà presentato e discusso l’innovativo sistema multicriteriale per la misurazione del rating dei potenziali beneficiari della MECC (Microcredito per l’Economia Civile e di Comunione, spin off della Fondazione della Comunità di Messina) e come tale metodologia di assessment si correla alla policy antiriciclaggio. Apre i lavori Stanislao di Piazza, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fra i partecipanti, oltre a Gaetano Giunta, segretario generale della Fondazione di Comunità di Messina e presidente della MECC S.C. Impresa Sociale, Giacomo Pinaffo, project manager della Fondazione di Comunità di Messina; Vincenzo Durante, Responsabile dell’Area “Occupazione” di Invitalia, Anna Fasano, Presidente di Banca Popolare Etica.

“Forme di urbanizzazione incontrollate, aumento drammatico delle diseguaglianze, distruzione delle risorse naturali e socio-relazionali e uno sconvolgimento climatico epocale: è questo il frutto del paradigma socio-economico dominante, basato su approcci utilitaristici, in un contesto di globalizzazione e di concentrazione del governo dei processi economico-finanziari e tecnologici” sottolinea Gaetano Giunta, segretario generale della Fondazione di Comunità di Messina.

“È urgente promuovere una vera e propria metamorfosi sperimentando processi di trasformazione del pensiero e delle pratiche socio-economiche, delle forme di istruzione e conoscenza, delle politiche energetiche, dei modelli di produzione e consumo e di governance. Anche – conclude – restituendo centralità ai territori e costruendo veri e propri sistemi virtuosi caratterizzati da partenariati plurali, aperti alla condivisione e agli scambi internazionali”.