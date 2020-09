ALLE 20,30... IL VIA AL CONCERTO AL MARINA DEL NETTUNO DI MESSINA

Era “saltato” a causa del maltempo il concerto del Corelli Jazz Sextet previsto per la scorsa settimana. L’appuntamento, grazie alla disponibilità dei musicisti, è stato rinviato alla stessa ora di oggi lunedì 21 settembre.

Si è iniziato sempre alle 20,00 con un brindisi di benvenuto. Alle 20,30 il via al concerto. In pratica. per il cartellone di “Musica al Nettuno” questa settimana si terranno due concerti.

Oggi lunedì 21 settembre il Corelli Jazz Sextet mercoledì 23 settembre il Mesica Saxophone quartet. Il Corelli Jazz Sextet è una formazione costituita da docenti e da alcuni “studenti leader” dei corsi di Musica Jazz del Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Il gruppo si avvale della collaborazione dei Maestri Orazio Maugeri docente di Saxofono Jazz, Sebastiano Insana docente di Trombone e Francesco Pisano pianista accompagnatore delle classi di Jazz. Il repertorio e gli arrangiamenti originali sono a cura del Maestro Giovanni Mazzarino.

Ecco la formazione completa:

Orazio Maugeri, sassofono;

Roberto Scolaro, sassofono contralto;

Sebastiano Insana, trombone;

Francesco Pisano, pianoforte;

Aurelio Bandiera, basso;

Andrea Liotta, batteria.

Prevendita: Lisciotto Viaggi.

La manifestazione prevede sette spettacoli in tutto che si concluderanno il 10 ottobre. Il terzo appuntamento mercoledì 23 settembre alle 20 con il Mesica Saxophone Quartet. Il cartellone degli eventi è organizzato dal Marina del Nettuno Yachting club, con la collaborazione del Conservatorio Corelli di Messina e della Messina Film Commission, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Autorità portuale di Sistema di Messina, sponsor tecnico il gruppo editoriale Ses con Rtp e Tgs, Tina Berenato Project Manager e Comunicazione.