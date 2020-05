Gianluca Rando e Massimo Moriconi, una cover insieme per omaggiare Bruno Lauzi

Disponibile da oggi la cover strumentale dello storico brano “Ritornerai” di Bruno Lauzi, nata dalla collaborazione fra il chitarrista Gianluca Rando con Massimo Moriconi già bassista di Mina, Fabio Concato ed altri grandi nomi del panorama artistico internazionale.

“Quando Massimo mi ha proposto di dare insieme una nuova lettura a questo fantastico brano del 1963, scritto ed interpretato da Bruno Lauzi, ho accettato con entusiasmo a dimostrazione del fatto che la Musica anche in momenti difficili come questi non conosce distanze”, dichiara Gianluca Rando che racconta come è nata questa collaborazione.

“Ognuno di noi ha registrato le proprie sequenze separatamente per poi essere montate nel filmato che da oggi sarà disponibile sulle nostre pagine e canali ufficiali Facebook, Instagram e Youtube”.

Una prestigiosa collaborazione per il chitarrista messinese, reduce dal successo del nuovo album “Blu” (uscito nel mese di febbraio) presentato al Casinò e al Palafiori di Sanremo durante la settantesima edizione del Festival della canzone italiana. Questo lavoro discografico si è già aggiudicato il premio discografico internazionale “NCG Television” che verrà consegnato nel mese di settembre.

Ecco il video del brano “Ritornerai”: https://www.youtube.com/watch?v=8sAi0-_ghcM