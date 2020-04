Gli operatori del settore dello spettacolo, dal vivo a confronto con la Regione Sicilia

La Rete Latitudini, unita agli altri organismi attivi nel settore dello spettacolo dal vivo siciliano, per un totale di oltre 90 enti, intensifica il confronto costruttivo con gli organi della Regione siciliana, in questo periodo di emergenza COVID-19.

Dal 12 di marzo, sono già due le proposte organiche di misure eccezionali suggerite al Presidente della Regione e all’Assessorato competente, per affrontare e superare lo stato di profondissima crisi dell’intero settore (teatro, musica e danza), causata dal blocco totale a tempo indeterminato di ogni attività.

In primo luogo si sollecita l’immediato pagamento dei contributi, già stanziati e assegnati per gli anni passati e il reintegro del FURS 2019, improvvidamente ridotto.

In seconda battuta si chiede la semplificazione e lo sveltimento delle procedure di assegnazione e pagamento dei finanziamenti dal 2020 in poi, adeguandole a quelle adottate per il FUS ministeriale.

A breve si terrà un incontro in videoconferenza tra l’Assessore regionale Manlio Messina e i rappresentanti dell’intero comparto per chiedere la modifica dei criteri dei contributi per il biennio 2020/21, che per forza di cose non potranno finanziare una programmazione ormai puramente ipotetica per il perdurare dell’emergenza. Dovranno essere piuttosto sostenere delle imprese, alla tutela degli assetti occupazionali e agli investimenti per la ripresa dell’intero settore.

Va inoltre esaminata la necessaria interpolazione tra Regione e Governo per il corretto impiego degli interventi finanziari dedicati, già stanziati dal MIBACT, la cui spesa sarà delegata alle varie regioni.

Viene rilanciato il grido di allarme di tutto il comparto, già da anni in profonda crisi, che rischia di essere spazzato via dall’emergenza Coronavirus, con la distruzione delle possibilità di sostentamento di un numero incalcolabile di famiglie.

Mesi e mesi di chiusura, norme di sicurezza restrittive, impossibilità di trasferta impediranno il riavvio di qualsiasi programmazione artistica e culturale. Impossibile quindi raggiungere i requisiti minimi richiesti dai regolamenti ordinari.

Anche in ambito nazionale ed europeo è assodato che l’intero comparto – o quello che ne sopravviverà – non potrà tornare a regime prima della fine del 2021

Questi i numeri dello spettacolo dal vivo in Sicilia:

– volume d’affari annuo oltre 42 milioni di euro, con la produzione di oltre 11 mila spettacoli; oltre 800 luoghi di spettacolo e organizzatori di eventi (dati Siae 2018)

– 12.156 lavoratori attivi, con 1.443.601 giornate lavorative e retribuzioni per circa 115 milioni (dati INPS 2018).

– 46 organismi di produzione, di cui 10 pubblici, censiti dal MIBACT

– oltre 120 organismi, di cui 16 pubblici, censiti dalla Regione (un numero almeno doppio sono quelli che operano stabilmente o periodicamente senza accesso a contributi pubblici)

Seguono gli enti che hanno sottoscritto:

RETE LATITUDINI

AGRIGENTO

Teatro comunale L’Idea – Sambuca di Sicilia

CALTANISSETTA

Officina Teatro – San Cataldo

Teatro D’Essai La Condotta – San Cataldo

Altra Scena

In Arte – Serradifalco

PuntoImproprio – Gela

CATANIA

Leggerete

Retablo

Mandarake

Zo

Nave Argo – Caltagirone

Leggende Metropolitane

Neon Teatro

Motomimetico Danza

La Memoria del Teatro – CT/Milano

La Casa dei Santi

Teatro ManoMagia

IsolaQuassud

Mezzaria Teatro

Madè

Darshan

ENNA

L’Arpa – Calascibetta

Teatro comunale Contoli Di Dio – Calascibetta

MESSINA

Maniaci d’Amore – Brolo/Milano

Querelle

Castello di Sancio Panza

Nutrimenti Terrestri

Teatro dei Naviganti

MarVin Bros srl

Solaris-Pubblico Incanto – Pagliara

Teatro Comunale R. Casalaina – Novara Sicilia

Il Nastro di Mobius ME/Calabria

Carullo – Minasi

Lunaria

Dietro le Quinte – Milazzo

Clan degli Attori

Teatro Clan Off

La Bottega del Pane – Montagnareale

Filokalòn – Patti e Barcellona P.G.

Mana Chuma – ME/Reggio Calabria

Cosa Sono le Nuvole – Nizza di Sicilia

Comitato SabirFest – ME/CT

Dipartimento COSPECS e DAMS – Università ME

Teatro dei due mari

PALERMO

Babel – Spazio Franco

Figli D’arte Cuticchio

Compagnia Scaldati – Teatro dei Quartieri

Teatro Bastardo

Associazione Còrai

Baccanica

Officineouragan

Associazione Teatro Alla Guilla

Liberiteatri – Teatro delle Balate

Suttascupa

Curva Minore

Compagnia Muxarte

RAGUSA

Coop. Centro Teatro Studi

OfficinOff – Scicli

SIRACUSA

Statale 114

Area Teatro Il Muro

Petranura Danza – Carlentini

TRAPANI

Sukakaifa – Castelvetrano

Compagnia di danza Omonia

FEDERTEATRI

Teatro Agricantus

Teatro Al Convento

Teatro Al Massimo Stabile Privato di Palermo

Teatro Cantunera

Teatro Carlo Magno

Teatro Colosseum

Teatro Jolly

Teatro Lelio

Teatro Lux

Teatro Orione

Teatro Sant’Eugenio

Teatro Savio

ASSOCIAZIONI MUSICALI

Associazione Musicale Etnea, Catania

Accademia Filarmonica, Messina

Filarmonica Laudamo, Messina

Associazione Bellini, Messina

Associazione Amici della Musica, Trapani

Associazione Concerti città di Noto (SR)

Musicamente, Palermo

CENTRI DI PRODUZIONE TEATRO

Teatro della Città – Catania

Teatro Libero, Palermo

CENTRI DI PRODUZIONE DANZA

Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza

Centro di Produzione Danza, Catania

Compagnia Pin Doc Danza, Palermo