Il celebre pianista di origini messinesi Mario Galeani, inaugura l’Estate Scalettese

Sarà un concerto all’insegna della musica romantica, quello che il pianista di fama internazionale Mario Galeani, terrà venerdì 26 luglio alle ore 20.30 nella suggestiva cornice del Castello Rufo Ruffo di Scaletta Zanclea (Messina). L’evento intitolato “Suggestioni musicali al Castello”, organizzato dall’Amministrazione Comune di Scaletta Zanclea, inaugurerà il cartellone estivo dell’estate scalettese.

Il pianista di origini messinesi, che nel suo ricco curriculum vanta prestigiose collaborazioni tra le quali quella con la celebre Royal Philharmonic Orchestra di Londra, con cui ha suonato ed inciso in 3 CD tutti i concerti di L. Van Beethoven per pianoforte ed orchestra, presenterà un programma che include alcuni dei più famosi ed importanti lavori della musica romantica di Fryderyck Chopin e Franz Liszt. Si andrà dalle atmosfere sognanti e malinconiche dei notturni op 27 n 2 e op 48 n 1, alle sonorità ora misteriose e cupe, ora folcloristiche e malinconiche, ora eroiche e militari della Polacca op 44 e della celebre Polacca “Eroica” op 53 di Chopin. Si passerà poi a Liszt con lo straripante virtuosismo della Rapsodia spagnola, con i suoi ritmi marcati e accesi, secondo uno spagnolismo inteso come evocazione di canti sereni e appassionati, punteggiato da ritmi di danza, per finire con la Parafrasi sul celebre quartetto “Bella figlia dell’amore” dal Rigoletto di Verdi, pagina in cui si riconosce il Liszt grande virtuoso, volto a conquistare le platee, senza venir meno, peraltro, al principio di una eleganza ammirevole della scrittura, che conferisce al brano la statura di piccolo capolavoro nel suo genere.

“Ogni volta che tengo un concerto nella mia terra è sempre una grande emozione per me. Il Castello Rufo Ruffo di Scaletta, luogo storico della nostra Sicilia e che domina dall’alto la costa jonica, sarà la suggestiva cornice alle melodie romantiche e appassionate del mio concerto” sostiene il pianista Mario Galeani.

Grande la soddisfazione del sindaco Gianfranco Moschella, per questo evento che segna l’inizio della stagione estiva: “Sarà una serata coinvolgente e suggestiva ringrazio l’amico Galeani per l’opportunità data alla mia comunità che potrà assistere ad uno spettacolo che ci regalerà grandi emozioni, segno di quell’attenzione per la cultura che cicontraddistingue. Questo evento vede protagonista la musica ma premia nel contempo anche la storia, l’amore e la fedeltà di un paese che ha tanto da offrire.