GLORIUS 4 PLAY – THE SHOW, SARA' DI SCENA AL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA, IL 30 LUGLIO ALLE ORE 21

Inconsueto ensemble al femminile che spazia dal jazz al pop, con la cura delle sonorità vocali e degli arrangiamenti, arricchite dalla loro eclettica Sicilianità. Il Glorius 4 Play – The Show sarà di scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il 30 luglio, ore 21.

“PLAY-THE SHOW”

È un viaggio che attraversa diversi generi musicali: dagli Standard Jazz, agli Evergreen, ai brani Pop; la peculiarità della sonorità tutta al femminile crea un impasto vocale ed uno stile unici, che, insieme all’originalità degli arrangiamenti dei brani, non sono altro che il risultato della diversa formazione musicale ed esperienza artistica poliedrica di ogni membro del gruppo. Curiosa è la sperimentazione che porta a ricercare i suoni più bizzarri e più disparati nell’emulare strumenti o suoni della natura; ancora, l’ausilio delle body percussion o di oggetti non convenzionali a supporto dell’esibizione e dell’arrangiamento. Non ultima la grande “sorellanza” che ci lega e che ci ha portate tenacemente avanti fino ad ora, è questo l’ingrediente segreto… quello che condisce il tutto e lo rende più “Glorioso”.

Glorius 4