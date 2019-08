Itinera 2019: l’evento dell’Estate a Savoca il 13 agosto, dopo le ore 19.00.

Sorprendente, infatti, la capacità di raccontare i temi sociali partendo dalla propria interiorità, evidenziandone le ricadute nel quotidiano, riuscendo così a svelarne tutta la pregnante universalità. Paolo Sofia, cantautore calabrese, nonché frontman e anima creativa dei QuartAumentata, con i suoi brani ci ricorda quando a partire eravamo noi, raccontando la disperazione e la passione di un Sud che voleva e vuole combattere per una vita migliore. In esclusiva per Itinera, nell’incantevole cornice del borgo di Savoca, Francesca Incudine incontra Paolo Sofia. Il concerto è anche realizzato con i fondi dell’articolo 7 L. 93/92.