“La Divina Commedia Opera Musical”: il 21 e 22 febbraio, andrà in scena al PalaCatania

Scuole siciliane pronte ad “invadere” il PalaCatania di Catania per i due matinée de “La Divina Commedia Opera Musical”, il colossal teatrale che sarà per la prima volta in Sicilia il 21 e 22 febbraio. “Sold out” la prima data (21 febbraio) rimangono disponibili gli ultimi posti della replica del 22 febbraio. Le scuole che vorranno partecipare dovranno inviare una email all’indirizzo divinacommediascuole@libero.it e prenotare i posti. Disponibilità di posti in tutti i settori per i due spettacoli serali aperti a tutti che andranno in scena il 21 e 22 febbraio alle ore 21.00.

La trama

Prima opera musicale basata sull’omonimo poema di Dante Alighieri, racconta il suo viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso alla ricerca dell’Amore. Un susseguirsi di incontri con personaggi straordinari, siano essi dannati o beati, in un’indimenticabile e suggestiva cornice di scenografie e coreografie che accompagnano le incantevoli voci di un cast d’eccezione.

Dopo il successo delle precedenti stagioni, con oltre 700.000 spettatori e 450.000 studenti che hanno assistito a rappresentazioni sui principali palchi, tra i quali l’Arena di Verona e il Grimaldi Forum di Montecarlo, La Divina Commedia torna in un nuovo, emozionante allestimento teatrale, con imponenti maxi proiezioni e sorprendenti effetti speciali. Un’avvincente opera musical che coinvolge e appassiona lo spettatore, accompagnandolo nel viaggio più famoso della storia in cui, tra sogno e realtà, prendono vita le suggestioni della fantasia dantesca.