La Musica da Bere è orgogliosa di comunicare che il tour di Sting, My Songs, farà la sua unica tappa estiva in Italia il 27 settembre al Teatro Antico di Taormina. Il concerto rappresenta anche la prima europea della ripresa del suo tour mondiale “My Songs” che vede l’Artista impegnato in un concerto antologico con tutti i suoi grandi successi di sempre.

Sting ritornerà poi in Italia solo nel 2022 con un concerto a Torino il 02 aprile 2022 ed a Parma il 19 luglio, sempre del prossimo anno. Lo show di Taormina si svolgerà per una capienza ridotta di soli 1548 spettatori, nel pieno rispetto delle normative vigenti, tenendo conto di tutte le regole che rendono il Teatro Antico uno dei posti più sicuri d’Italia. Tutti i biglietti saranno nominali e saranno venduti a posti numerati su pianta. I biglietti saranno posti in vendita nei Circuiti nazionali ed internazionali e, vista la caratura del nome e l’unicità dell’Evento ci si aspetta un pubblico proveniente da tutta Europa, anche grazie all’imminente apertura delle frontiere dopo i blocchi dovuti al COVID.

Il nuovo spettacolo che approderà a Taormina è stato definito dallo stesso Artista come “spettacolo vivace e dinamico incentrato sulle canzoni più amate” dal pubblico e che abbracciano la prolifica carriera del 16 volte vincitore del Grammy Award con The Police e come artista solista. Ad accompagnare il tour c’è “My Songs”, un album che vede Sting rivisitare i suoi successi più celebri e che ha descritto come “La mia vita nelle canzoni. Alcune ricostruite, alcune riadattate, alcune riformulate, ma tutte con un’attenzione contemporanea”.

Un concerto unico ed irripetibile quindi, che segna la linea di ripartenza dopo la lunga inattività dovuta alle limitazioni della pandemia, ponendo ancora una volta Taormina ed il suo Teatro al centro del panorama musicale internazionale. Una scelta rivolta verso un pubblico selezionato e dal sapore internazionale e che rappresenta un vero esempio di destagionalizzazione reale e concreta dell’offerta culturale e turistica in Sicilia.

I biglietti saranno in vendita da venerdì 25 giugno in tutti i punti fisici autorizzati ed online attraverso i Circuiti: