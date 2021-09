La musica torna ad animare “Alemanna. Storie di cultura” con un appuntamento imperdibile: domani , domenica 26 settembre, alle 19, sul palco della omonima chiesa di Messina, ci saranno le Glorius4

La musica torna ad animare “Alemanna. Storie di cultura” con un appuntamento imperdibile. Domani, domenica 26 settembre, alle 19, sul palco della chiesa di Santa Maria Alemanna, ci saranno le Glorius4, l’ensamble tutto al femminile che mischia arrangiamenti e sonorità jazz con eclettica sicilianità e grande talento.

Il gruppo composto da Agnese Carrubba, Cecilia Foti, Federica D’Andrea e Mariachiara Millimaggi, è pronto per regalare un concerto al pubblico di “Alemanna. Storie di cultura”, la rassegna promossa da Progetto Suono. Dopo aver calcato prestigiosi palchi in tutta Italia e anche oltre oceano e aver vinto numerosi premi e riconoscimenti, le Glorius4 tornano a incontrare il pubblico messinese per una serata in cui la grande musica sarà assoluta protagonista.

L’evento è gratuito, per partecipare è necessario prenotare al numero 3465014508. Si accede muniti di green pass.