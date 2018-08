Ermal Meta: giovedì 16 agosto, in concerto a Torrenova (ME)

Questa estate Ermal Meta sarà in Sicilia per due imperdibili appuntamenti di “Non Abbiamo Armi – Live”. Giovedì 16 agosto al Campo sportivo di Torrenova (ME) ore 21.30, in collaborazione con il Comune di Torrenova e Nuova Torrenova Pro loco, che anche quest’anno proporranno la grande musica dal vivo alla città e ai tanti turisti. L’indomani – venerdì 17 agosto – al Teatro antico di Taormina, ore 21.30, nella programmazione di Taomusica 2018.

Un tour, che è una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo; le 12 nuove canzoni che compongono il nuovo album “Non Abbiamo Armi” – già disco d’Oro – sottobraccio ad un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana.