Oggi alle ore 17, al Teatro Vittorio Emanuele di via Garibaldi

La Fondazione Aurora Onlus, è l’Ente gestore del Centro Clinico NeMO SUD (ubicato presso il Padiglione B del Policlinico Universitario di Messina) e promuove diversi momenti dedicati alla raccolta fondi.

Uno degli eventi più importanti è “Messina In Passerella”, arrivato alla sua VI^ edizione, che si terrà oggi domenica 12 maggio al Teatro Vittorio Emanuele. L’auspicio, consiste nel riuscire a realizzare due progetti, utilizzando ciò che verrà donato da aziende e privati.

Grazie al ricavato dell’ultimo appuntamento (svoltosi il 15 dicembre 2017), ammontante a circa 50.000 euro, una cifra raggiunta per la generosità dei quasi 1.800 presenti e dei responsabili dell’Azienda Bernava che donarono 30.000 euro, si sono realizzate nuove stanze di degenza nella nuova ala del Centro Clinico, inaugurata il 16 febbraio del 2018.

“Messina In Passerella” è un evento che coinvolge tantissimi messinesi che, “modelli per una sera”, sfileranno mettendo da parte imbarazzo e timidezza. La lista dei “modelli” si è chiusa solo in questi giorni, non senza difficoltà da parte degli organizzatori, per via dell’entusiasmo delle tante persone che hanno richiesto di partecipare. Saranno circa in 400 sul palco, per testimoniare vicinanza al NeMO SUD.

12 le categorie: “gli Avvocati”, “Commercialisti vs Bancari”, “Medici & Odontoiatri con AMMI”, “Editoria & Giornalismo”, “Farmacisti”, “Coppie”, “Sorelle amiche per la pelle”, “il Comune di Messina”, “Artisti & Creativi”, “Musical”, “Messina Multietnica”. Ed ancora sfileranno medici, terapisti ed operatori del NeMO SUD insieme ai più piccoli #AmicidiNemo (i figli degli operatori e i piccoli pazienti).

A patrocinare l’iniziativa: “AIO, AMMI, Confartigianato, ConfCommercio, Confesercenti, CRAL, gli ordini degli Avvocati, Commercialisti, Farmacisti, Giornalisti Sicilia, Medici chirurghi ed odontoiatri, Giovani imprenditori e Sicindustria di Messina”.

Questa VI^ rapppresentazione ha un significato importante, soprattutto per i due progetti che intende realizzare con la raccolta fondi.

Il primo progetto è “SosteniAmo NeMO” con cui si intende ampliare l’ambulatorio di neuropsicologia clinica per i bimbi affetti da atrofia muscolare spinale. Questa è una malattia geneticamente determinata, che comporta una progressiva degenerazione con perdita del funzionamento motorio con conseguenti complicanze anche respiratorie.

Esiste un farmaco, Spinraza, che è anche l’unico farmaco attualmente presente per questa patologia. NeMO SUD è l’unico Centro in Sicilia autorizzato alla sua somministrazione. Si tratta di una procedura invasiva, per cui è necessario anche un adeguato supporto psicologico che consenta ai pazienti più piccoli di alleviare lo stress e quindi ridurre l’ansia correlata alla somministrazione. Viene utilizzato un gioco contestuale, questo permette nel tempo favorire lo svolgimento di questa procedura con maggiore serenità.

Il secondo progetto è “ComunicAzione al NeMO” con cui si intende potenziare il servizio di logopedia al fianco dei pazienti del centro. Instacabile organizzatrice organizzatrice di queste tappe, è l’esperta Letizia Bucalo Vita.