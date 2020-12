Onde Sonore diventa “Smart Waves”…, cambia nella continuità l’edizione 2020 della rassegna di musica e arte organizzata con fini benefici da Caronte & Tourist di Messina

Onde Sonore diventa “Smart Waves”. Cambia nella continuità l’edizione 2020 della rassegna di musica e arte organizzata con fini benefici da Caronte & Tourist. Venerdì 4 dicembre alle 11, presso l’auditorium del Gruppo Franza alla Zir, conferenza stampa di presentazione dell’ormai tradizionale rassegna di arte e musica organizzata in prossimità delle feste natalizie, con fini di beneficienza, da Caronte & Tourist.

La novità è che “Onde Sonore” cambia pelle nella continuità, restando “una marea di musica e solidarietà” (che è anche il claim di questa edizione). Quest’anno, edizione VI, prima e si spera ultima dell’era Covid, non cambia il prestigio degli artisti invitati; non cambia il direttore artistico, il bluesman Max Garrubba; non cambia l’obiettivo del sostegno alle associazioni del terzo settore radicate nel territorio – quest’anno è la Comunità di Sant’Egidio.

Cambia la location, non più una nave in navigazione ma il Teatro dei Tre Mestieri; niente pubblico in poltrona ma una platea virtuale che seguirà il concerto in streaming da casa; per la stessa ragione, cambia infine il nome, non più “Onde Sonore” ma “Smart Waves – Special Edition 2020”. Una rassegna rinnovata e contemporanea nel format, fedele al suo carattere e alla sua ispirazione solidale pur nella modalità smart nella quale peraltro si svolgerà quest’anno anche il tradizionale incontro prenatalizio del management con la grande famiglia del Gruppo Caronte & Tourist, che sarà anch’esso presentato alla stampa nella conferenza di venerdì 4.