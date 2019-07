Pienone al Marina del Nettuno di Messina, per ascoltare la cantante siciliana Giovanna Magro

Sono arrivati in tanti per ascoltare la cantante siciliana Giovanna Magro al marina del Nettuno Yachting Club di Messina. Tutti prenotati i tavoli allestiti per lo spettacolo. Alla fine applausi e richieste di bis. L’artista, che si è distinta negli ultimi anni per le sue qualità vocali e la sua grinta, ha incantato il pubblico. Ancora un successo per “Lune di Jazz”, il cartellone che vede alla direzione artistica il maestro Giovanni Mazzarino. Giovanna Magro interpreta al meglio il ruolo della “Jazz Singer” proponendo un repertorio che, in assenza della batteria, risulta essere intimo e confidenziale.

Ad interagire con la voce di Giovanna, la presenza rassicurante del bassista messinese, Aurelio Bandiera e i giovani talentuosi, Carlo Alberto Proto alla chitarra e Fabrizio Muscolino sassofonista messinese “Lune di Jazz” è una rassegna di Musica Jazz che desidera valorizzare il territorio e suoi migliori giovani talenti. Prova ne sia che studenti leader del Conservatorio di Messina, provenienti da diverse parti della Sicilia, incontrano in concerto i loro docenti come nella migliore tradizione didattica.