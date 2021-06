Prende forma a Messina il “Festival delle Stelle” rassegna di musica e cultura con protagonisti prestigiosi del mondo dello spettacolo tra cui la cantante Silvia Mezzanotte voce per 10 anni dei Matia Bazar e l’autore e compositore delle loro più celebri canzoni Carlo Marrale, i comici Roberto Lipari e Manlio Dovì, la band messinese Kunsertu, la tribute band di Vasco Rossi Collettivo Kom e tanti altri.

Un festival estivo che durerà fino a settembre e avrà inizio lunedì 28 giugno alle ore 22 in occasione della presentazione del programma alla stampa e contestualmente col primo appuntamento, il concerto dei Kunsertu insieme con Leo Lippolis per un viaggio musicale con contaminazioni tra vari generi.

Il Festival promosso dagli imprenditori Salvatore Palmeri e Damiano Gentile in stretta collaborazione con Sacha Cardile e Alberto Bernava, si svolgerà al “BlueSky”: il suggestivo scenario dello Stretto di Messina farà da scenografia naturale al palco pronto ad accogliere anche talenti made in Messina come i chitarristi Gianluca Rando, Gabriele Papalia, Delvento per alcune serate unplugged in cui avranno modo di raccontare i loro percorsi, intervistati dal giornalista Massimiliano Cavaleri, il quale ha curato la direzione artistica.

Lo spazio culturale ospiterà incontri dedicati al cinema, presentazioni di libri e fashion show e sarà arricchito dai sapori made in Sicily grazie alla presenza dello chef Giancarlo Gullì e del progetto enogastronomico “Ligrani – Premium Sicilian Food” che proporrà ricette gourmet particolarmente innovative. L’obiettivo della prima edizione del “Festival delle Stelle” è riportare la gente ad apprezzare i live show dopo la pandemia; per questa ragione lo slogan sarà “Live Show Must Go On”.