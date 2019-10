Pubblico delle grandi occasioni al Palacultura di Messina, per la Terza edizione della manifestazione “LA MODA IN PASSERELLA”, svoltasi il 5 ottobre alle ore 20.30. L’iniziativa, è stata promossa dalla MP Eventi di Maria Proscia, si è trattato di un appuntamento solidale attraverso il quale sono stati devoluti i proventi che ogni anno si raccolgono a diverse Onlus. In questa occasione si è scelto di spendersi in favore delle cure che dovrà affrontare il nostro concittadino Paolo Chillè, che presente alla serata è stato invitato sul palco dalla conduttrice dott.ssa Helga Corrao, quest’ultima con la sua sensibilità e maestria ha sostenuto il ragazzo nel suo emozionante intervento suggellato dagli applausi del pubblico.

Sul palco, spazio alle sfilate delle ditte: “Burrascano Gioielli, Just Jo, La Merceria Martelli, Fureffe pellicce, Jazz donna e Domus alta moda”.

Ospiti speciali, i componenti della Star Music Art e Gianluca Rando, il tutto intervallato dalle esibizioni delle scuole di ballo JDance di Jessica Sparacio, Mambo e Son di Maria Lo Re, Meteora ’90 di Caterina dance, Time to dance di Elisa Campochiaro, The Queen di Stefania Fiumara ed il Gruppo di Santino Marino.