IN VIA FENGA TRAVERSA TONDICELLO DELLA PLAYA

Questa sera, alle ore 20.30 a Catania: “l’evento Peppe D’Agostino Live”. A specificarlo in un post su Facebook è lo stesso cantante.

D’Agostino, aggiunge: “presenta e canta Gianni Cavallaro… ospiti… Alessio Ossino, Emanuele Ruscica, Franco Accardi, Andrea Natale, Alex the king, Agata Arena, Francesco Stuto. Ci spiacew, ma non si possono accettare più altri ospiti, tranne Tonino D’oro, per volere del suo manager… in quanto gli artisti presenti dovranno cantare almeno due brani ciascuno. A stasera amici…, via Fenga traversa Tondicello della Playa”.