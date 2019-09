LA MANIFESTAZIONE, SI TERRA' DALLE 17 ALLA STANZA DELLO SCIROCCO (VIA DEL VESPRO, 108), PER ASCOLTARE UN FORMATO CHE HA SEGNATO LA STORIA DELLA MUSICA

Ritorna “Alta Fedeltà”, il mercatino del vinile di Messina a cui appassionati ed espositori sono invitati a partecipare domenica 15 settembre, dalle 17, alla Stanza dello Scirocco (via del Vespro, 108), per ascoltare un formato che ha segnato la storia della musica e che negli ultimi anni è tornato prepotentemente in auge fra gli amanti del suono analogico. Presenti diversi e nuovi espositori selezionati tra DJ, collezionisti e commercianti della città.

Gli organizzatori comunicano che: “oltre ai consueti espositori, cerchiamo nuovi amici che vogliano condividere con noi l’esperienza di vendere qualche Lp. Tutti noi abbiamo in casa qualche disco che non ci piace più e questo è il momento di sbarazzarsene. Venite a venderli da noi e, per i meno esperti, Francesco Bonaccorso, l’organizzatore dell’evento, sarà a disposizione per valutarli”.

Per tutti coloro che vorranno vendere o scambiare qualche disco della propria collezione, sarà messo a disposizione uno spazio dedicato, previa comunicazione della presenza. Sarà anche disponibile un buffet con pane gourmet, vino a km. zero, birre, e tanto tanto altro.

Nel corso della giornata si ascolteranno tanti dischi ed un esperto di hi-fi sarà pronto a dare tutti i consigli necessari a chi vorrà avvicinarsi a questo mondo.