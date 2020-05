Rock ritmico e progressive. La rivisitazione dei “Tempi Dispari”

Rosario Curro, Bernadette Malaponti, Francesco Grasso, Nino Chiarello, Paolo Siracusano, Domenico Catalano e Micheal Catania. Sono questi i nomi dei ragazzi che compongono la band “Tempi Dispari”, gruppo musicale emergente che riprende i brani e la musicalità dei grandi cantautori italiani.

Una ricerca, la loro, che in modo accurata ripercorre gli ultimi 50 anni della musica italiana. Unico scopo quella di renderla a più moderna ed accessibile al pubblico, di ieri, di oggi e di domani. “Moby Dick” il brano con cui la band ha esordito, e portato al successo nel 1983 dal Banco del Mutuo Soccorso, emblema del progressive italiano di quegli anni ed estremamente moderno ed attuale nelle tematiche.

Riprendere l’icona della balena bianca di Melville significava non ammainare mai il sogno, perché un uomo senza sogni non ha futuro. È un invito a sognare ed a continuare a sognare e di certo i ragazzi del “Tempo Dispari”, spinti da affetti mai perduti e una da una profonda amicizia, sognano nell’affermarsi nel panorama musicale attuale.

In tempo di coronavirus, tutta la band si augura che ben presto si possa tornare a far musica nei teatri e nelle piazze e si sta lavorando per altri inediti e per un ampliamento dello stesso progetto.

Di seguito link del brano inedito “Moby Dick” http://https://www.youtube.com/watch?v=L9VdZg3DT-E