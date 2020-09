Salvo La Rosa (giornalista catanese di RTP e Tgs): “#Buongiorno e buona domenica…, per noi è una grande gioia e vogliamo condividerla con tutti voi”

Lo ha scritto oggi su Facebook, il giornalista catanese di Tele Giornale di Sicilia e Radio Televisione Peloritana, Salvo La Rosa: “#Buongiorno e buona domenica…, per noi è una grande gioia e vogliamo condividerla con tutti voi: come ormai sapete, infatti… oggi domenica 6 settembre alle 21, in piazza Maggiore ad ACI Sant’Antonio (CT), con #EnricoGuarneri riceveremo il prestigioso Premio Carretto Siciliano e vi ringraziamo #cututtuucori per il vostro affetto che ci ha permesso di arrivare sin qui”.

"Con noi oggi saranno premiati anche Roy Paci (che si esibirà con Minutella & The Lab Orchestra), la pittrice Maria Pia Cristaldi e l'imprenditore Giuseppe Basile. Condurrà la serata Maurizio Caruso. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 e potrete seguirlo in diretta televisiva su Etna Espresso Channel – Tg Reporter (c. 115 del d.t.) o su Facebook sulla pagina del Comune di Aci Sant'Antonio. Vi vogghiu beni e vi mando un forte abbraccio".

