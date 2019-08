Sarà il balletto classico ‘Song of the Mermaid’, liberamente ispirato da ‘La Sirenetta’ di Hans Christian Andersen e realizzato da ‘K-Arts’, la più importante compagnia della Corea del Sud, ad inaugurare il 18 agosto al Teatro Antico la quinta edizione del ‘Taormina Opera Stars’.

Rappresentazione in due atti

ATTO I°

Dopo aver salvato la vita durante una tempesta, la sirenetta si innamora follemente del principe. Più tardi quella sera, tutte le creature marine e le sirene si riuniscono nel palazzo del Re per celebrare la gioiosa e misteriosa festa del mare. Tuttavia, la Sirenetta, ancora incantata dal suo incontro con il Principe, lascia i festeggiamenti da soli. Vaga in una stanza segreta piena di oggetti umani; affascinato e desideroso di rivedere il Principe. Quando il Re la prende, le proibisce le sue azioni e le chiede di dimenticare gli umani e il Principe. La sirenetta, già disperatamente innamorata, cerca aiuto dal malvagio Coperta di polpo. Accetta di scambiare la voce con le gambe e di darle la vita se non riesce a far innamorare il Principe di lei.

ATTO II°

Dopo essere diventati umani, la Sirenetta incontra il Principe e si innamorano. Mentre il Principe sta per confessare il suo amore per lei, appare il Polpo Coperta e usa i suoi poteri magici per sposare il Principe con una Principessa di un paese vicino. La Sirenetta dal cuore spezzato piange, le sue lacrime cadono nell’oceano. Non riuscendo a far innamorare il Principe di lei, il Polpo Coperta richiede la vita della Sirenetta. Le altre sirene, sapendo che i loro capelli sono ambiti dal manto polpo, si tagliano i capelli e li scambiano con un coltello magico. Le sirene danno il coltello magico alla Sirenetta e le dicono di uccidere il Principe in modo che possa vivere. La Sirenetta si rifiuta di uccidere il Principe, anche se ciò significa perdere la propria vita.