Scatta il conto alla rovescia per le due date del nuovo tour dei Modà al PalaCatania: il 6 e 7 marzo, alle ore 21.00

Scatta il conto alla rovescia per le due date del nuovo tour dei Modà al PalaCatania. Gli appuntamenti del 6 e 7 marzo erano stati inizialmente previsti al Palasport di Acireale ma le note vicende della struttura acese hanno costretto gli organizzatori a spostare le due date al PalaCatania.

TUTTE LE INFO PER CHI È IN POSSESSO DEI BIGLIETTI PER ACIREALE

Tutte le informazioni relative alle nuove disposizioni sono disponibili sul sito di Friends and Partners, all’indirizzo www.friendsandpartners.it/in-tour-it/tour-2019/. I biglietti precedentemente acquistati per gli appuntamenti al Palasport di Acireale non dovranno essere cambiati o sostituiti. Gli spettatori potranno recarsi direttamente al PalaCatania nel giorno indicato sul biglietto in loro possesso, e quindi assistere allo spettacolo con il biglietto già acquistato, che sarà considerato valido titolo di Ingresso per il concerto a Catania. I possessori dei biglietti di Tribuna Cat. 2 (€. 55,00) acquistati per il concerto del 6 marzo 2020 ad Acireale potranno accedere a Catania, esclusivamente al concerto del giorno 7 marzo 2020. A Catania, tutti i possessori di biglietti nei Settori Numerati dovranno ritirare un segnaposto, nel quale sarà precisamente indicato il nuovo settore/fila/posto loro destinato all’interno del Palacatania. I segnaposto per la data del 6 marzo 2020 saranno distribuiti lo stesso giorno, 6 marzo 2020, dalle ore 12:00 e fino alle ore 20:30, presso la biglietteria del PalaCatania dal personale preposto dall’organizzatore, nella misura di nr. 01 segnaposto per ciascun biglietto esibito. I segnaposto per la data del 7 marzo 2020 saranno distribuiti lo stesso giorno, 7 marzo 2020, dalle ore 12:00 e fino alle ore 20:30, presso la biglietteria del Palacatania dal personale preposto dall’Organizzatore, nella misura di nr. 01 segnaposto per ciascun biglietto esibito. Inoltre, i segnaposto di entrambe le date (6 e 7 marzo) saranno distribuiti anche il giorno 5 marzo dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso la biglietteria del Palacatania dal personale preposto dall’organizzatore, nella misura di nr. 01 segnaposto per ciascun biglietto esibito. A tutti gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per lo spettacolo previsto ad Acireale – Pal’Art Hotel sarà assegnato un nuovo posto numerato di valore equivalente e/o superiore. Il nuovo posto che è stato riservato all’interno del Palacatania costituisce un’evidente miglioria, perché le minori dimensioni della venue consentiranno a tutti gli spettatori di avere un’ottima visibilità e vicinanza al palco. Per gli acquirenti del settore parterre in piedi non sarà necessario ritirare il segnaposto, ma verranno indirizzati dal personale preposto direttamente nel settore Parterre in piedi loro destinato presso il PalaCatania.

IL NUOVO ALBUM

L’album “Testa o croce” segna la rinascita artistica dei Modà, arrivando a distanza di 4 anni dal precedente lavoro in studio e dopo 2 anni di pausa dalle scene. È un disco intimistico in cui Kekko racconta questi anni di cambiamenti attraverso 13 canzoni che sono il frutto di una profonda sincerità, dalle quali traspare una grande grinta e un nuovo ottimismo.

Nell’ultimo brano del disco ‘Giogiò’, la figlia di Kekko, interpreta il singolo “Quel sorriso in volto”. Questa la tracklist di “Testa o croce”: “Testa o croce”, “Quel sorriso in volto”, “… Puoi leggerlo solo di sera”, “Quelli come me” (singolo attualmente in radio), “Per una notte insieme”, “Voglio solo il tuo sorriso”, “Una vita non mi basta”, “Non respiro”, “La fata”, “Non te la prendere”, “Love in the ‘50s”, “Guarda le luci di questa città”, “Quel sorriso Giogiò” (bonus track con la voce di Gioia, figlia di Kekko).

Con i videoclip di “Quel sorriso in volto”, “Quelli come me” e “Guarda le luci di questa città”, i Modà raggiungono oltre 11 milioni di views su Youtube. A un mese dall’uscita, il nuovo album “Testa o Croce” ha raggiunto solo su Spotify 2,6 milioni di stream che si vanno a sommare ai 3,6 milioni di stream del singolo “Quel sorriso in volto” e 1,5 milioni del singolo “Quelli come me”.

L’album è stabile in Top 10 da 4 settimane nella Classifica album Fimi – Gfk. Kekko sa descrivere i lati più fragili dell’uomo con autenticità e verità espressiva, senza mai essere banale: dall’amore, alle scelte difficili da affrontare. 13 canzoni, ognuna delle quali è un’istantanea di una parte di vita, in cui i fan di tutte le età continuano a riconoscersi. La band è composta da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria). I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 6 album e decine di hit. Si formano ufficialmente nel 2002 ed esplodono, dopo una lunga gavetta, nel 2011 con l’album “Viva i romantici”, certificato Disco di Diamante. Hanno conquistato due volte il podio al Festival di Sanremo (con “Arriverà” nel 2011 e “Se si potesse non morire” nel 2013) e si sono esibiti allo Stadio di San Siro nel 2014 e nel 2016. Il loro ultimo album “Passione maledetta” è del 2015.