Si è svolta stamattina all’NH Hotel International di Taormina la conferenza stampa di presentazione della XIII^ edizione del Premio Cinematografico delle Nazioni.

All’incontro erano presenti: “Christopher Lambert, Ronn Moss, Maria Fernanda Candido, Ellen Hiddind e Michel Curatolo presidente Nation Award, Urania Papatheu (senatrice), Valeria Patrizia Livigni (vedova del compianto assessore regionale Sebastiano Tusa).

Un’edizione ricca di contenuti il cui filo conduttore è caratterizzato dal tema della salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Il Premio delle Nazioni -Thinking Green- verrà consegnato a Ellen Hiddind, conduttrice del programma Melaverde che da anni sensibilizza e diffonde tali valori. I convegni sul tema -Thinking Green- sono stati curati da -FARE AMBIENTE ITALIA – Movimento Ecologista Europeo- presieduto dal prof. Vincenzo Pepe e dal supporto istituzionale del senatore Urania Papatheu, membro della commissione ambiente al Senato della Repubblica, con il Patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Sicilia. Infatti, sarà organizzata nelle date del 20 e del 21 una due giorni convegnistica di spessore internazionale sulle tematiche di sostenibilità ambientale, facendo interagire esperti del settore, giornalisti e personaggi dello spettacolo, oltre a importanti personalità, come lo Chef di fama mondiale Ciccio Sultano, che riceverà uno speciale Nations Award per il suo impegno nel mondo del Thinking Green. In particolare, i tre approfondimenti includeranno temi inerenti il territorio, il mare e l’energia. Il primo tratterà di Economia circolare e Sviluppo Sostenibile. Il secondo verterà sull’Educazione ambientale come educazione allo sviluppo sostenibile e il terzo sarà incentrato sui Siti e Parchi archeologici tra tutela, identità e valorizzazione. Questa edizione del Nations Award ricorderà Sebastiano Tusa, archeologo e Assessore Regionale vittima lo scorso 10 marzo della strage aerea della Ethiopian Airlines. La prof.ssa Valeria Patrizia Li Vigni, moglie di Sebastiano Tusa, allestirà una particolare mostra con le opere dell’artista Giacomo Rizzo in memoria del marito, per il quale il Premio delle Nazioni ha anche istituito uno speciale premio intitolato alla sua memoria.

Michel Curatolo, presidente di a.c. Eventao e presidente del Nations Award dichiara: “tracciando il solco delle grandi manifestazioni cinematografiche, anche quest’anno il Premio delle Nazioni sarà un appuntamento irrinunciabile. Sono particolarmente felice della collaborazione con Fare Ambiente Italia, e ringrazio il prof. Vincenzo Pepe per il supporto e l’aiuto che ha dato a sostegno dei convegni Thinkingreen. Penso che il tema dell’ecologia non sia mai stato cosi importante come oggi”.

Il Premio Cinematografico delle Nazioni – sotto l’alto patrocinio della Presidenza del Parlamento Europeo e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e il patrocinio del Comune di Taormina – è prodotto da Eventao di Michel Curatolo in collaborazione con Agnus Dei di Tiziana Rocca e con la direzione artistica di Tiziana Rocca e il contributo musicale dell’Orchestra Ritmo Sinfonica della Gos.

Foto tratta dal quotidiano on line: “www.messinaindiretta.it”.