Un simpatico pomeriggio quello di oggi, è sato vissuto al Centro commerciale di Tremestieri a Messina

Un simpatico pomeriggio quello di oggi, è stato vissuto al Centro commerciale di Tremestieri, a Messina. Nel luogo, Luigi Pelazza storico inviato della trasmissione televisiva “Le Iene” di Italia1, vi è stata la presenza come ospite d’onore della convention “I buoni propositi per il 2020”, organizzata all’interno di una saletta dell’Uci Cinemas. Il cronista, realizzatore di tanti servizi giornalistici che spesso hanno attratto l’opinione pubblica ha raccontato al pubblico presente in sala i dettagli del servizio che lo ha visto più partecipe nel corso dell’anno che volge al termine, cioè quello di Alvin, il bambino rapito dalla madre nel 2014 e portato in Siria, dove lei si è unita al sedicente Stato islamico. Alvin, ha vissuto distante dalla sua casa in Italia per cinque anni, prima del ritrovamento avvenuto ad opera degli inviati della trasmissione che unitamente agli operatori della Croce Rossa sono riusciti a riportarlo nella nostra Nazione.

Pelazza ha successivamente chiesto al pubblico quali fossero le domande e le richieste che avrebbero voluto rivolgere al sindaco, ricevendo complessivamente diverse manifestazioni di plauso in merito all’operato del primo cittadino. Tre i momenti di animazione durante la convention che hanno visto l’esibizione di due giovani ballerini di talento e di un comico messinese. L’incontro diretto magistralmente dal direttore del centro commerciale Domenico Rinaldi, è stato moderato dalla giornalista Rosaria Brancato, presente il sindaco di Messina Cateno De Luca, il consigliere comunale Felice Calabrò, il presidente del Consorzio Centro Commerciale Tremestieri Diego Crisafulli e il notaio Saverio Magno. Al sindaco De Luca è stata consegnata la storica maglietta “Le Iene portano bene”