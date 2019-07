GLI SPETTATORI SONO ANDATI LETTERALMENTE IN DELIRIO, PER L'ESIBIZIONE DEL DUO CHE HA INTONATO FRA GLI ALTRI... GRANDI SUCCESSI COME... "LA SOLITUDINE" E "SE IO SE LEI"

Una stima di oltre 40mila spettatori, è quella fatta per calcolare le presenze al Concerto di ieri sera allo Stadio Franco Scoglio a Messina per il Laura e Biagio Tour 2019 nell’ambito del quale i due cantanti si sono esibiti sul palco allestito nell’impianto sportivo.

In riva allo Stretto dunque, si è registrato un vero successo con un sold out che ha riempito il campo di calcio di spettatori che sono andati letteralmente in delirio per l’esibizione del duo… che ha messo in scena i brani del loro repertorio caratterizzato da successi internazionali fra cui… “La solitudine” o “Strani amori” della Pausini e… “Se io se lei” di Antonacci. Dopo l’esibizione dello scorso 17 giugno, di Ligabue, i grandi eventi sono tornati in Città e nella serata di sabato 27 luglio lo spettacolo con l’accoppiata Pausini-Antonacci ha illuminato la notte messinese dove i fans sono accorsi pure per ascoltare dal vivo i nuovi arrangiamenti de “Il coraggio di andare” e in “Questa casa nuova” che gli artisti hanno composto insieme.