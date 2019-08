Venerdì 30 agosto alle ore 21.30 salirà sul palco all’aperto del Teatro dei 3 Mestieri a Messina, il giovane talento messinese Gianmarco Orlando con il suo spettacolo “Se mi lasci mi masturbo”. In questo monologo si affronta la tematica del sesso in maniera diretta e irriverente, passando da certe idiozie moderne come Tinder per collinare in utopia orgiastica di un mondo pacifico, spensierato e svuotato dall’odio.

Può essere il sesso la causa di maggior parte dei problemi umani? Si certo che può, se no non sarebbe la cosa verso cui tutti proiettiamo il nostro tempo libero, uno dei principali argomenti di discussione, fonte di risoluzione dei problemi, strategie vincenti e a volte persino reddito. Ma che fare quando si hanno problemi con il sesso? Quando ci si ritrova in una società autoreferenziale e poco risoluta? Ci si fa una bella risata come su ogni cosa e magari un po’ di sano auto erotismo, senza moralismi stupidi. Perché trattenersi fino a scoppiare se puoi contare su te stesso sempre?

Apericena a partire dalle ore 20.30.