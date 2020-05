Lo scrivono stamane, domenica 3 maggio 2020, sulla pagina Facebook del programma A SU@ IMMAGINE: “57esima Giornata mondiale di preghiera per le #vocazioni. Lorena Bianchetti ne parlerà con Chiara Amirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, don Michele Gianola direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Cei e suor Grazia Maria Zucchelli, madre superiore del convento di clausura delle Clarisse di Bergamo”.

▶️ “Racconteremo le storie della famiglia Tizzani, dove 6 fratelli su 11, sono medici impegnati per l’emergenza Covid-19. Quella di suor Gabriella Perazzi di Tortona che assiste le sue consorelle: 8 su 40 sono morte per il virus e la storia di don Alberto Debbi, un sacerdote che è tornato in corsia perché medico pneumologo. Tre storie diverse ma con un comune denominatore: la stessa ricerca di pienezza della vita”.

▶️ “l’appuntamento e’ iniziato alle 10.30 Rai1”.

“#contagiodellasperanza #coronavirus”.