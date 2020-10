Sarà lui il ragazzino rapito? “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 28 ottobre, alle 21.20, su Rai3, cerca di capire se un giovane segnalato dai telespettatori sia in realtà un ragazzino che era stato rapito a 10 anni.

Il padre, intervistato in esclusiva dal programma, dice che quel ragazzo che vaga scalzo per la Sicilia è proprio suo figlio. Lo sta cercando da 13 anni e non si è mai dato per vinto. Poi come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.