A “Chi l’ha visto?” (di oggi 4 novembre), che è iniziato alle ore 21.20, spazio al mistero della morte di Giulia

Nel passato di Giulia Di Sabatino, prima che il suo corpo fosse trovato sotto un cavalcavia, c’era un uomo che usava un vero e proprio tariffario del sesso per pagare foto e video erotici della ragazza e delle sue amiche, tutte minorenni.

“Chi l’ha visto?” – condotto da Federica Sciarelli che è iniziato in diretta, mercoledì 4 novembre alle 21.20 su Rai3 – si occupa del processo per pedopornografia che coinvolge proprio quest’uomo e del fitto mistero che ancora c’è sulla morte di Giulia. E poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.