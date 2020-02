A “Chi l’ha visto?”, mercoledì 26 febbraio alle 21.20 su Rai3 in diretta con Federica Sciarelli tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus [Video]

IN PUNTATA, COME SEMPRE, EMERGENZE E DIRETTA SUI CASI DI SCOMPARSA

A “Chi l’ha visto?”, mercoledì 26 febbraio alle 21.20 su Rai3 in diretta con Federica Sciarelli tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus. In puntata, come sempre, emergenze e dirette sui casi di scomparsa, con documenti inediti e gli appelli dei familiari. Parla la sorella di Luca Cristello: “Mio fratello è stato rapito. Era solo un ragazzino, aveva 14 anni, ma nessuno lo sta più cercando”.

Per assistere al programma in diretta dallo studio: telefono 06.8262 o posta elettronica 8262@rai.it.

Per contatti:

facebook… www.facebook.com/chilhavisto/;

twitter @chilhavistorai3;

sito: www.chilhavisto.rai.it;

WhatsApp 345 313 1987.