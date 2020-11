A “Da Noi… A Ruota Libera”, in onda in diretta domenica 22 novembre alle 17.20 Anna Valle e Rosalinda Celentano

Nel nuovo appuntamento con “Da Noi… A Ruota Libera”, in onda in diretta domenica 22 novembre alle 17.20 su Rai1, Francesca Fialdini ospiterà l’attrice Anna Valle per un ritratto inedito che prenderà forma attraverso il racconto dei luoghi della sua vita e gli occhi di chi l’ha conosciuta come Gianni Morandi e Neri Marcorè.

Inoltre, Rosalinda Celentano sarà ospite per la sua prima intervista in studio dopo l’esperienza a “Ballando con Le Stelle”.

E ancora, una delle coppie più amate del programma di Milly Carlucci: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Dopo aver affrontato mille disavventure ed essere arrivati fino in finale, nel corso della puntata ripercorrono le tappe del percorso fatto insieme e prenderanno parte a un divertente gioco musicale.

Infine Gaspare Giacalone, Sindaco di Petrosino in provincia di Trapani, che fin dall’inizio della Pandemia si è messo concretamente a disposizione dei suoi cittadini fino ad arrivare pochi giorni fa ad accudire un gregge di pecore per aiutare un pastore in difficoltà.

In ogni puntata al centro del programma il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri.

“Da Noi… A Ruota Libera” è un programma di Max Novaresi, Igor Artibani, Francesca Fialdini, Ernesto Marra e Massimo Piesco realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Fabrizio Cofrancesco, produttore esecutivo Monica Gallella.