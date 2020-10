A ‘Domenica In’ su Rai1, di oggi 18 ottobre 2020 che e’ iniziata alle 14.00 spazio ad Antonella Clerici, alla virologa Ilaria Capua ed a Romina Power

La sesta puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 18 ottobre, che e’ iniziata alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento, a cominciare da Antonella Clerici, protagonista su Rai1 con il nuovo programma di successo ‘E’ sempre mezzogiorno’, che si collegherà dalla sua casa in Piemonte per raccontarsi tra vita privata e nuovi progetti televisivi.

Per la musica, interverranno in studio Yari Carrisi e la sua compagna italo-finlandese Thea Crudi, con la quale condivide un nuovo progetto artistico tra musica d’autore e spiritualità, mentre Romina Power farà una sorpresa a Mara Venier alla vigilia del suo 70° compleanno.

Per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, interverrà la virologa Ilaria Capua che, in collegamento dalla Florida, parlerà della attuale situazione legata all’aumento dei contagi da Covid in Italia oltre a presentare il suo nuovo libro dedicato ai bambini ‘Ti conosco mascherina’.

Per il talk dedicato alla quinta puntata di ‘Ballando con le stelle’, gli opinionisti in studio saranno Guillermo Mariotto, Serena Bortone, Luca Bianchini e Amaurys Perez, mentre in collegamento ci saranno le coppie di ballerini Alessandra Mussolini e Mikael Fonts e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.