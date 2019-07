A “La Vita in Diretta Estate”, ieri su Rai1, tra le 16.50 e le 18.35, hanno attenzionato la storia di Enzo [Video]

Dalla Redazione de… La Vita in Diretta Estate, il programma condotto su Rai1 dal lunedì al venerdì, dalle 16.50 alle 18.35, con la conduzione di Lisa Marzoli e Beppe Concertini, hanno scritto ieri su Facebook, quanto segue in un post: “Ferrara, il calvario di Enzo (nome di fantasia), che non vede i suoi 2 figli da 7 anni… i servizi sociali non mi hanno mai aiutato a recuperare il rapporto con loro. La sua testimonianza al microfono di Selenia Orzella”.

Accetta i cookies di YouTube per vedere questo video. Avrai così accesso a questo servizio offerto da terze parti. YouTube privacy policy Se accetti, la tua scelta sarà salvata e la pagina verrà aggiornata. Accetta contenuto da YouTube