A Maratea in Provincia di Potenza, Giuseppe Di Tommaso ha intervistato l’attore Richard Gere, per il programma La Vita in Diretta Estate, condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini, in onda su Rai1 dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 16.50 alke 18.35.

L’artista americano e’ presente in Basilicata per le Giornate del Cinema Lucano.