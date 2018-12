A “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, del 2 dicembre: l’intervista al vice premier Matteo Salvini

Quest’oggi in prima serata dopo il Telegiornale dell’emittente La7, Massimo Giletti condurrà la undicesima puntata della nuova stagione di “Non è l’Arena”. Uno dei protagonisti della trasmissione, sarà il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Giletti interloquirà con il vice premier, a pochi giorni dall’approvazione del Decreto Sicurezza che ha avuto disco verde dalle aule parlamentari. Il testo cavallo di bandiera della Lega, ha oltrepassato brillantemente il voto parlamentare che è stato caratterizzato dagli applausi dei rappresentanti del centrodestra ed il silenzio di quelli dei 5Stelle, questi ultimi in modo disciplinato hanno appoggiato questa misura contenuta nel Contratto di Governo.

Non è difficile ipotizzare che inanellato questo ulteriore successo, i leghisti aumenteranno ulteriormente i consensi distaccando sempre di più i Cinque Stelle. Fra gli argomenti in discussione, non potrà mancare l’attuale delicata posizione dell’Esecutivo guidato da Giuseppe Conte che si basa sull’anomala alleanza gialloverde.

Il No da parte della Commissione Europea alla manovra di Bilancio, sta imponendo ai due vice presidenti del Consiglio dei ministri, Salvini e Di Maio, il dover porre in essere una trattativa con Conte ed il titolare del Dicastero dell’Economia Giovanni Tria, nella speranza di riuscire a trovare i giusti margini di trattativa con Bruxelles, seguendo i quali poter evitare la procedura di infrazione per eccessivo indebitamento preannunciata da Jean Claude Juncker.

Fra i probabili aggiustamenti, si sta pensando ad uno slittamento sia dell’entrata in vigore della cosiddetta quota 100 per i futuri pensionamenti, che del Reddito di cittadinanza in attesa di definire cifre certe per entrambe le misure. Questa procastinanzione, permetterebbe nel corso dell’anno 2019, di passare da un deficit del 2,4% ad uno di poco inferiore, ovvero al 2,2% senza cambiare le linee portanti del documento Economico.

Oltre a Salvini, parleranno numerosi altri ospiti concentrandosi sulle notizie di attualità, Giletti darà spazio a: “Nunzia De Girolamo, Stefano Zecchi, Giulio Sapelli, Irene Tinagli, Raffaello Lupi, Leopoldo Mastelloni, Alessandra Moretti, Dino Giarrusso, Antonio Di Pietro e Luca Telese”.