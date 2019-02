A Non e’ l’Arena di oggi 17 febbraio, su La7: il caso Diciotti, con la presenza in studio del vice premier Matteo Salvini

Fino alle ore 24 di oggi domenica 17 febbraio su La7, l’appuntamento e’ con la 19^ puntata della seconda edizione di Non e’ l’Arena il programma condotto da Massimo Giletti.

Giletti, fra tutti i conduttori, e’ il primo ad ospitare il vice premier Matteo Salvini a due giorni dal voto della Giunta per le Autorizzazioni del Senato. L’organismo, dovra’ pronunciarsi sulla richiesta di processarlo, avanzata dai giudici del Tribunale dei ministri di Catania per le vicende della nave Diciotti accadute fra il 20 ed il 25 agosto 2018 nel porto della Citta’ etnea.

Domani invece, gli iscritti alla piattaforma on line del MoVimento 5 Stelle voteranno per decidere quale decisione adottare sul voto in Commissione che e’ previsto per martedi’ 19.

In entrambi i casi, chi votera’ decidera’ se sussista l’ipotizzato sequestro di persona dei clandestini salvati dalla nave militare e trattenuti a bordo per accertamenti prima di concedere lo sbarco.

Nell’intervista del conduttore a Salvini, spazio anche per analizzare l’avanzata della Lega arrivata al 27% nelle scorse Elezioni regionali in Abruzzo.

Sono questi, gli ospiti della trasmissione di stasera: “Nunzia De Girolamo, Fabrizio Del Noce, Dino Giarrusso, Leopoldo Mastelloni, Tommaso Labate, Matteo Colannino, Filippo Riniolo, Alessandra Mussolini e Luca Telese”.