A Non è l’Arena, di oggi 17 marzo su La7 alle ore 20.30

A Non è l’Arena di oggi domenica 17 marzo su La7, alle 20.30 Massimo Giletti condurrà la ventitreesima puntata della sua trasmissione. A distanza di poco più di un mese dal grave episodio del quale è stato vittima a Roma, ci sarà Manuel Bortuzzo per la prima volta in uno studio televisivo.

Il ragazzo, giovane promessa del nuoto italiano nella notte del 4 febbraio fu raggiunto alla spina dorsale da alcuni colpi di pistola esplosigli contro da due giovani sconosciuti di Acilia (precedentemente coinvolti in una lite avvenuta in Pub del Quartiere Axa) che lo scambiarono per un’altra persona. Manuel ha dimostrato un grande coraggio, perchè nonostante tutto è tornato ad allenarsi e presso la Fondazione Santa Lucia dove sta seguendo la riabilitazione sono andati a trovarlo i suoi cantanti preferiti, tra cui Bebe Vio, come dimostra la foto scattata dal papà Franco e postata su Facebook.

Ospiti di questa serata saranno: “Franco Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa, Roberta Bruzzone, Melita Cavallo, Stefania Andreoli, Vittorio Feltri, Nunzia De Girolamo, Maria Giovanna Maglie, Alfonso Sabella, Elisabetta Gualmini, Luca Telese e Gabriella Giammanco”.