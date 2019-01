A Non è l’Arena di oggi 20 gennaio, il programma condotto da Massimo Giletti: l’intervista a Giorgia Meloni ed il caso di Mezzojuso e le sorelle Napoli

Non è l’Arena di Massimo Giletti, anche questa sera non sarà un evento privo di estremo interesse come è sempre stato in questi due anni di programmazione su La7. Alle ore 20.30, al termine del Tg della rete, la trasmissione partirà dando spazio al faccia a faccia con il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Gli argomenti di discussione con la Meloni, saranno… Quota cento e reddito di cittadinanza, ma anche temi di politica economica, di immigrazione e sicurezza.

Scrive su Facebook la Meloni: “agli esponenti del M5S, che si dicono colpiti dalla contrarietà di Fratelli d’Italia al reddito di cittadinanza perché -la destra sociale dovrebbe essere vicina agli ultimi- ricordo che per noi i nomadi, gli immigrati, i nullafacenti cronici, i parcheggiatori e i venditori abusivi, ovvero tutte persone che prenderanno il reddito di cittadinanza, non sono gli ultimi. Gli ultimi per noi sono gli italiani sfortunati che rispettano le regole. Chi lavora e paga le tasse per stipendi da fame, gli artigiani che dopo una vita dovranno chiudere per colpa della fatturazione elettronica, i giovani scappati all’estero perché non c’era lavoro, i precari che non trovano un’occupazione stabile. Tutte categorie che non prenderanno il reddito di cittadinanza. La storia degli ultimi andatela a raccontare a qualcun altro. Noi non consentiremo che si chiudano piccole imprese per dare la paghetta ai nomadi”.

“In studio, verranno portate anche le ultime novità sul caso delle sorelle Napoli di Mezzojuso in Provincia di Palermo, dove l’inviata Francesca Ronchin ha incontrato un famigliare di uno degli indagati per tentata estorsione nella vicenda in questione”.

Ospiti della puntata: “Nunzia De Girolamo (ex deputata di Forza Italia), Stefano Bonaccini (presidente della Regione Emilia-Romagna), Emilio Carelli (deputato Cinque Stelle), Francesco Giorgino (giornalista del Tg1), gli ex politici Paolo Cirino Pomicino e Antonio Di Pietro, Pietrangelo Buttafuoco (giornalista e scrittore), Catena Fiorello (scrittrice), Renata Polverini (Forza Italia), Irene Tringali (economista del PD), Jacopo Fo (attore e scrittore) e Franca Rame”.

L’amatissimo conduttore, in questi giorni è intervenuto telefonicamente a… -Un giorno da pecora-, ha dato una spiegazione su quello che sarà il suo futuro professionale affermando: “non è il denaro che mi ha spostato da una parte all’altra. Ho un contratto che scade con La7 al 30 giugno”.